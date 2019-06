Erik ten Hag twee jaar langer bij Ajax

AMSTERDAM - Ajax heeft het contract van hoofdtrainer Erik ten Hag met twee jaar verlengd. De oefenmeester lag tot medio 2020 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar is nu tot medio 2022 aan de club verbonden.

Ten Hag heeft er anderhalf seizoen opzitten als hoofdtrainer van de Amsterdammers. In januari 2018 volgde hij Marcel Keizer op. Het afgelopen seizoen legde de in Haaksbergen geboren trainer met zijn ploeg beslag op het landskampioenschap en de KNVB-beker. Bovendien reikte hij met zijn team tot de halve finales in de Champions League.

Het Europese succes van Ajax leidde niet alleen tot speculaties over mogelijke transfers van enkele sleutelspelers. Ook Ten Hag werd in verband gebracht met Europese topclubs, waaronder Bayern München waar hij al eens het tweede elftal onder zijn hoede had.

Op individueel gebied won Ten Hag het afgelopen jaar de Rinus Michels Award, als beste trainer van de eredivisie. Het was de tweede keer dat hij deze prijs in ontvangst mocht nemen. Drie jaar geleden was hij ook al de beste trainer, toen als coach van FC Utrecht.

Het nieuwe contract voor Ten Hag stond hoog op het prioriteitenlijstje van Overmars. "Ik denk dat het goed is voor Ajax dat de trainer na zo’n succesvol seizoen ook de komende jaren hier actief is", laat de directeur voetbalzaken weten. "We willen graag verder bouwen. Dat zal niet eenvoudig zijn, want er zullen natuurlijk enkele bepalende spelers vertrekken. We hopen dat goed op te vangen. Erik moet er weer een team van zien te maken. Dat is hem wel toevertrouwd.''