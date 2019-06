Heilooër werkt vleermuis met schepnet naar buiten: "M'n vrouw wilde niet meer slapen"

HEILOO - Onderweg naar de wc deed Heilooër Kees Groenland gisteravond een bijzondere ontdekking. Op de witte muur in zijn gang zat een dier dat hij niet direct kon thuisbrengen. "Toen heb ik mijn schoonmoeder gebeld."

Even dacht hij aan een uit de kluiten gewassen spin, maar nadat hij een foto had gemaakt en zijn natuurminnende schoonmoeder had geraadpleegd, wist hij het zeker: het ging om een vleermuis. "Hij bleef doodstil zitten, maar ik kon 'm niet met m'n handen pakken, want hij zou kunnen bijten."

De natuur in zijn achtertuin bood uitkomst. "Ik heb een vijver, en een schepnet. Dus ik heb dat net over de vleermuis gelegd en 'm via de muur naar de deur geschoven." Toen hij de deur opende en het schepnet weghaalde, vloog de ongenode gast direct weg.

Lees ook: Eilandengroep Marker Wadden trekt eerste zoogdieren: vier soorten vleermuizen gespot

Kees weet niet om wat voor een soort het gaat. Evenmin weet hij hoe het diertje is binnengekomen, maar dankzij een reactie op zijn Facebook-bericht heeft hij wel een idee. "Ik heb een tijdje geleden een stukje spouwmuur afgebroken om een laadpaal te installeren."

Sidderen van angst

Ten tijde van de ontdekking was Kees alleen thuis, maar zijn verhaal en de foto waren al genoeg om zijn vrouw te doen sidderen van angst. "Ze wilde eigenlijk niet meer slapen."