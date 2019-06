SamenLoop voor Hoop: een weekend vol emotie voor Beverwijkse Rosie

BEVERWIJK - De SamenLoop voor Hoop in Beverwijk wordt voor de Beverwijkse deelneemster Rosie van Rijssen een achtbaan van emoties. Nog geen acht maanden geleden verloor ze haar stiefzoon aan kanker. "Dat wordt een heftig weekend, maar er moet gewoon meer onderzoek gedaan worden naar deze vreselijke ziekte."

Zaterdag, uitgerekend op de verjaardag van haar verloren stiefzoon (44), begint de 24-uurs wandelestafette over een parkoers achter Kinderboerderij De Baak in Beverwijk.

Daarbij wisselen meer dan 500 deelnemers, verdeeld over 27 teams, elkaar af als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rosie is één van de deelnemers en ze kijkt uit naar een beladen weekend.

Bekijk hier het interview met haar (tekst loopt verder onder de video):



De organisatie is - net als in 2017 - in handen van José en René Schelvis. José werd zelf getroffen door borstkanker, en dat was voor haar de reden om zich in te zetten voor het KWF en het initiatief voor de SamenLoop.

Bekijk hier het interview van René en José (tekst loopt verder onder de video):



Zaterdag en zondag zijn er volgens José en René indrukwekkende ceremonies. "Maar ook een braderie, een kinderloop en tal van activiteiten om geld op te halen voor het KWF. Ja, het wordt een beladen weekend, maar we kijken er ook ontzettend naar uit."

De start van de SamenLoop voor Hoop is zaterdag om 14 uur.