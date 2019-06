Buurtbewoonster over afschuwelijk dodelijk ongeluk Heerhugowaard: "Was hier al bang voor"

HEERHUGOWAARD - Buurtbewoners zijn zich kapot geschrokken van het ongeluk in Heerhugowaard, waarbij gisteravond een 15-jarig meisje om het leven kwam. Mogelijk werd ze aangereden door een auto die betrokken was bij een straatrace. "Ik was hier al zo lang bang voor. En dan gebeurt het toch", zegt buurvrouw Akkie de Vries.

Volgens haar is het kruispunt 'heel gevaarlijk'. "Ik vind het verschrikkelijk. Er wordt hier veel te hard gereden, terwijl je maar 50 kilometer per uur mag. Ik denk dat 90 procent van de bestuurders hier veel te hard rijdt. Als ik hier zelf rijd, dan word ik links en rechts ingehaald. Er gebeuren zó vaak bijna-ongelukken, je houdt je hart vast."

Afschuwelijk

Gisteren had de vrouw al snel door dat het ernstig mis was, snikt ze. "Ik ben er echt heel verdrietig van. Er was al politie en een ambulance. Bij zoiets ga je niet kijken. Ik vind het afschuwelijk." Na het ongeluk werden twee twintigers aangehouden. Er wordt onderzocht of het duo mogelijk betrokken was bij een straatrace.

Een andere buurman hoorde de klap en ging wel kijken. "Ik liet de hond uit, toen ik een klap hoorde. Ik zag iemand op straat liggen, op een plek waarvan ik in eerste instantie dacht: 'hè, wat een rare plek voor een fietser om op straat te liggen.' Het was namelijk best ver van het kruispunt af."

De man hoorde later van een hardloper dat het meisje al bij de stoplichten geschept was. "Omdat ze zoveel verder lag, denk ik dat er echt wel hard is gereden. Maar ik heb het niet gezien, ik heb alleen de klap gehoord. Het blijft gewoon heel triest."