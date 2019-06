De Peiling: Boete voor ouders van kind dat pest

NOORD-HOLLAND - Zou het werken om ouders van een kind dat pestgedrag vertoont een flinke boete te geven? In Amerika dreigen ze met boetes die kunnen oplopen tot 500 dollar. Moeten we in Nederland de ouders van pestkoppen ook flink in de portemonnee gaan raken of heb jij een beter idee om pesten te stoppen?

Geldboetes en gevangenisstraf

De stad Plover in de staat Wisconsin was in 2015 de eerste die met boetes voor de ouders van pestende kinderen kwam. Andere steden volgen dat voorbeeld nu. In North Tonawanda, in de staat New York, riskeren ouders niet alleen een flinke geldboete, er kan zelfs een gevangenisstraf tot 15 dagen aan ouders worden gegeven wanneer hun kinderen hardleerse pestkoppen zijn.

De strenge straffen voor ouders van pestkoppen zijn vooral als afschrikking bedoeld. Een aantal ouders heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen na pestgedrag van hun kind, maar er is nog niemand beboet of in de cel gegooid.

Van alle basisschoolleerlingen zegt 19,5 procent incidenteel te pesten, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugd Instituut. In groep 8 van het basisonderwijs zegt 3,5 procent van de leerlingen vaak te pesten. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zegt 21,7 procent incidenteel te pesten. 4,5 procent van de leerlingen zegt vaak te pesten. Jongens pesten twee keer zo vaak als meisjes.

