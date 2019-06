Vrouw (48) uit Hilversum omgekomen bij ongeluk op N236

HILVERSUM - Bij het ongeluk op de N236 in 's Graveland vanochtend is een 48-jarige vrouw uit Hilversum om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie. De auto waar zij in zat belandde om nog onbekende reden in het water.

De vrouw werd door omstanders uit het water gehaald. Zij verleenden eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten.

De N236 is vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten geweest, maar is nu weer open. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk.