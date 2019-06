Fred Vos, de stukadoor die Bergen op zijn grondvesten doet trillen

BERGEN - Zijn Facebookpagina Samen Bergen Verzetten heeft er in een klap 1.100 leden bijgekregen. Op Twitter was hij een tijdje trending topic en naar het programma 'Opstandelingen', over bewoners die overhoop liggen met de gemeente , keken 420 duizend mensen. Maar vandaag staat stukadoor Fred Vos uit Egmond aan den Hoef gewoon weer op de steigers. "Ik heb zoveel hartverwarmende reacties gekregen. Het is bizar."

Het was woensdag de dag van Fred Vos. De luis in de pels van de gemeente Bergen kwam erachter dat panden, die de gemeente Bergen van de hand deed, voor ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht. Niet alleen huurders konden die huizen relatief goedkoop kopen. Ook vastgoedbeleggers konden panden voor een schijntje verwerven.

NH Nieuws en NRC onderzochten de vastgoedtransacties. Vastgoed-advocaat Mark van Weeren adviseerde in onze reportage 'dat de gemeenteraad hier onafhankelijk onderzoek naar moet laten doen'. Vanavond tijdens de raadvergadering zullen een aantal partijen een motie indienen voor zo'n onderzoek, waarin de gemeentelijke transacties van de afgelopen tien jaar tegen het licht moeten worden gehouden.

Maar niet alleen de vastgoedtransacties deden stof opwaaien. Ook het BNNVARA-programma 'Opstandelingen' zorgde voor verbazing en verbijstering bij tv-kijkers. In de eerste aflevering stond de jarenlange strijd van Fred Vos centraal. De programmamakers waren Vos op het spoor gekomen na vele publicaties bij NH Nieuws en andere media over het gerommel en gebakkelei tussen inwoners en de gemeente Bergen.

De strijd die Vos tegen de gemeente voert begint in 2013. In Schoorl woonde Vos in een voormalige schuur die was omgebouwd tot woning. Hij nam de woning over van zijn vader die in 2009 overleed. "We hebben altijd netjes de gemeentelijke belastingen betaald. En toen er huurders in zaten, hebben die ook huursubsidie gekregen. Het is dus gewoon een woning", aldus Vos.

Maar daar dacht de gemeente toch anders over. Een buurman vroeg de gemeente om te handhaven en dat gebeurde ook. "De wethouder zei: 'ik zie een kippenschuur, dus het is een kippenschuur'." Fred moest met zijn gezin vertrekken. "Er had menselijker opgetreden moeten worden." Zijn vrouw werd door alle spanningen ziek en wilde zelfs niet meer leven. Bij Vos ging er toen een knop om.

Het eerste wat hij deed was naar het huis van de wethouder rijden. Hij kwam er al snel achter dat het huis illegaal onderverhuurd werd. Het kostte de wethouder zijn baan. Maar daar hield het niet op voor Vos. Hij startte zijn Facebookpagina om zijn eigen verhaal te vertellen, maar kreeg via die weg ook reacties en tips over meer misstanden in Bergen.

'Samen Bergen Verzetten' is inmiddels verworden tot een klokkenluiders-site over het reilen en zeilen van de gemeente. Zo kwam Vos erachter dat een hoge ambtenaar bij Ruimtelijke Ordening een hypotheek had afgesloten bij een projectontwikkelaar. Die projectontwikkelaar was ook betrokken bij grote bouwprojecten in de gemeente. De topambtenaar kreeg strafontslag.

Na de uitzending van Opstandelingen gisteravond, is de pagina nog meer in de belangstelling komen te staan. "Mijn mailbox loopt over", vertelt Vos aan NH Nieuws. "Mensen zijn zich rot geschrokken, ik krijg nu heel veel mails van mensen die ook van het kastje naar de muur worden gestuurd door de gemeente." Bergen is dus voorlopig nog niet van Vos af. "Er zijn nog ontzettend veel misstanden die aan de kaak moeten worden gesteld."

NH Nieuws maakte eerder deze video met Fred Vos toen bekend werd dat hij 'beet' had en de ambtenaar op non-actief werd gesteld: