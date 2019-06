Vragen om veiligheid gemeentehuis Hoorn na 'Allah Akbar'-schreeuwer

HOORN - Een man is op 13 juni de centrale hal van het gemeentehuis in Hoorn binnengelopen en heeft er luidkeels 'Allah Akbar' geschreeuwd. De man is door het personeel gekalmeerd en naar buiten gebracht. De Realistische Partij (DRP) in Hoorn stelt nu vragen aan het college of er extra veiligheidsmaatregelen moeten komen.

"We hebben signalen gekregen dat dit incident door meerdere mensen als intimiderend en bedreigd is ervaren", schrijft Menno Jas van DRP aan het college van burgemeesters en wethouders.

Op zoek naar zijn hulpverlener

Ondanks dat de gemeente op de hoogte is van het incident wijzen ze het niet toe aan een religieuze achtergrond. "De man in kwestie wilde spreken met zijn hulpverlener, die op dat moment niet aanwezig was", antwoordt de burgemeester. Op de vraag of de man in aanmerking komt voor een pandverbod, volgt het antwoord dat hier vaste procedures voor zijn waarbij eerst een ordegesprek plaats zal vinden. Afhankelijk daarvan kan een pandverbod worden opgelegd.

Paniekknop en korte lijn met politie

Het personeel van het gemeentehuis zou volgens de burgemeester op veel fronten veilig zijn gesteld. "Er is een paniekknop achter de balie en de medewerkers volgen een training omtrent agressie en geweld. Er is altijd een HAL team aanwezig en de lijnen naar de politie zijn kort." Er zullen daarom geen extra maatregelen worden getroffen.

De burgemeester geeft wel aan dat incidenten in de vrije ruimte nooit helemaal voorkomen kunnen worden, omdat ze vooraf niet kunnen zien met welke intentie iemand het pand inloopt.