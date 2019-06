Explosie van processierups: "Op bijna elke eik zitten ze"

'S-GRAVELAND - De bestrijders van de eikenprocessierups maken overuren. Het is een jaarlijks terugkerende plaag, maar volgens natuurbeschermers en gemeenten rukt de rups op en is het probleem de afgelopen weken groter dan ooit.

"Ik overdrijf niet als ik zeg dat op bijna elke eik wel eikenprocessierupsen zitten", zegt Richard Pijl van Natuurmonumenten. Op het landgoed van Natuurmonumenten in 's-Graveland laat hij enorme nesten met naar schatting wel duizenden rupsen zien.

Volgens de boswachter profiteren de rupsen van de warmere zomers en is het een probleem waar heel Nederland last van heeft. "Ik dacht eerst dat het dit jaar wel mee zou vallen, maar het is de laatste weken geëxplodeerd." De plaag is door de hele provincie zichtbaar door de talrijke bomen die door gemeenten zijn gemarkeerd met roodwitte linten.

Jeuk

Voor mensen die gevoelig zijn voor de brandharen van de rups is dat slecht nieuws. Dat verschilt per persoon. Pijl vergelijkt het met hooikoorts of een pollenallergie. "Je krijgt er vooral jeuk van en eventueel last van de ademhalingswegen."

Het advies is om de rupsen niet aan te raken. Als je toch haartjes op jouw armen hebt, moet je deze verwijderen met plakband. Verder valt er niet veel aan de klachten te doen.

Explosie

Bij de gemeente Gooise Meren spreken ze van een explosie aan meldingen. "Dagelijks krijgen we meerdere meldingen binnen", zegt een woordvoerder. Als het bomen van de gemeenten zijn, worden er bestrijdingsploegen op afgestuurd.

Kevin van den Heuvel is zo'n rupsenbestrijder. Gewapend met een groot soort stofzuiger haalt hij vanuit een hoogwerker in het Naarderbos de rupsen weg. "Het is bizar. Elk jaar zien we het erger en erger worden."

Ghostbuster

Geheel ongevaarlijk werk is het niet en daarom ziet Kevin er uit als een soort 'ghostbuster', met een blauw beschermend pak en en een oranje zuurstofmasker op. "Elke keer als je in aanraking komt met de rupsen kan de allergische reactie erger worden. Het gevaar is dat je de haartjes inademt en ze in de luchtwegen blijven zitten."

Kevin is er de hele zomer druk mee, maar de rups is volgens boswachter Richard Pijl zo opgerukt dat het onmogelijk is om alle nesten weg te halen. Dus wordt het gedaan op plekken waar mensen het meeste last van hebben, zoals laaggelegen locaties waar kinderen spelen en veel mensen komen. Hij verwacht dat de overlast de komende jaren alleen maar erger wordt. "Wen er maar aan."