Bouwvakker gewond na zakken door dak van gebouw in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een bouwvakker is vanochtend gewond geraakt toen hij door het dak van een gebouw zakte aan de Faustlaan in Amstelveen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De bouwvakker viel drie tot vier meter en kwam terecht op een zolder, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Hijskraan

Omdat ambulancepersoneel hem moeilijk kon bereiken, heeft de brandweer geholpen. Op foto's is te zien dat het slachtoffer met een hijskraan naar beneden is gebracht.

Hoe de bouwvakker door het dak heeft kunnen zakken, is niet duidelijk. De arbeidsinspectie doet onderzoek.