Hoofddorper Rik Breur wint 'Oscar' voor Europese uitvinders

HOOFDDORP - Hoofddorper Rik Breur is vandaag door het Europees Octrooibureau uitgeroepen tot winnaar van de European Inventor Award. Zijn niet-giftige 'stekelhuidje' voor scheepsrompen voorkomt aangroei van onder meer algen en schelpen.

Om de aangroei van zee-organismen te voorkomen, worden scheepsrompen eens in de zoveel tijd met een speciale verf behandeld. Die giftige verf lost langzaam op in water, en is daarmee schadelijk voor natuur en milieu. Bovendien voorkomt de verf niet alle aangroei, waardoor schepen na verloopt van tijd zwaarder en minder hydrodynamisch worden en daardoor meer brandstof verbruiken.

Lees ook: Hoofddorper in race voor uitvindersprijs: 'stekelhuidje' maakt zee schoner en boten zuiniger

Het door Breur uitgevonden zelfklevende antifouling-tapijt voorkomt de aangroei van zee-organismen, en zorgt daarmee ook voor een kostenbesparing voor reders. Hun schepen hoeven minder vaak te worden schoongemaakt en behandeld en kunnen daarmee efficiënter worden ingezet.

Hechten niet goed

Breur heeft voor zijn uitvinding goed naar de natuur gekeken, vertelde hij eerder tegen NH Nieuws. Want waarom hechten zee-organismen zich niet aan zee-egels? Vanwege de kenmerkende stekels zo blijkt. "Omdat de stekels van een zee-egel zo dicht op elkaar zitten, gaan algen en zeepokken graag op de top van zo'n stekel zitten", legde de Hoofddorper uit. "Maar omdat het oppervlak van het uiteinde van zo'n stekel heel klein is, hechten ze daar niet goed en zoeken ze andere plek op."





"Geinspireerd door de natuur en door toepassing van zijn wetenschappelijke expertise ontwikkelde Rik Breur een oplossing die zowel de maritieme sector als de leefomgeving in de zee ten goede komt", zei voorzitter van het Europees Octrooibureau António Campinos vanochtend tijdens de ceremonie in Wenen.

Uitvindersgeest

Behalve zijn uitvinding wordt ook zijn uitvinders- en ondernemersgeest geprezen. "Breurs verhaal laat ook zie hoe het MKB zijn voordeel kan doen met het beschermen van intellectuele eigendomsrechten", aldus Campinos. "Hij patenteerde zijn uitvinding al in een vroeg stadium en dat verleende hem en zijn eenmansbedrijf de noodzakelijke geloofwaardigheid bij investeerders om van zijn innovatie een bedrijf te maken."