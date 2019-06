Brandweermannen zoeken sponsors om 'beauty' uit 1962 op te knappen

HILVERSUM - Bjorn Leek en Jan Scheele hebben een oude brandweerwagen op de kop getikt. Ze willen de DAF Torpedo Autoladder uit 1962 opknappen en daar hebben ze zo'n 10.000 euro voor nodig. Daarom zijn ze nu een inzamelingsactie gestart. "Zo gaaf als deze prachtige wagen straks weer de weg op gaat."

"Dit is een bijzonder stukje Hilversumse geschiedenis", vertelt oud-brandweerman Jan Scheele. Hij ging al enige tijd geleden met pensioen, maar komt in zijn vrije tijd graag op de kazerne om te klussen. "Hier gaan wel wat jaartjes werk in zitten, maar dan wordt het een museumstuk. Te gebruiken voor demonstraties, bruiloften of Sinterklaas-intochten."

Hij klaart de klus samen met Bjorn Leek, die na een carrière als brandweerman inmiddels bij de technische dienst van het korps werkt. "We leren van elkaar. Soms weet Jan het beter en soms ik, maar het is vooral beregezellig," vertelt hij.

Bijzondere gift

Tien jaar geleden probeerde het korps de oude brandweerwagen al aan te schaffen, maar toen grepen ze mis. Door een wel heel onverwachte gift van A&F Fire Trucks Holland is de ladderauto nu tóch in hun bezit.

Er moet erg veel gebeuren aan de wagen, daarom zijn de heren een doneeractie gestart. "We kunnen geen gemeenschapsgeld uitgeven voor het opknappen van de ladderauto, dus we zijn afhankelijk van giften," zegt Bjorn. Hij denkt zo'n 10.000 euro nodig te hebben. "Alleen het spuiten al kost zo'n acht- of negenduizend euro en dan nog de onderdelen."

Handen jeuken

Ze steken er al hun vrije tijd in. "Dit kan wel een paar jaar gaan duren," denkt Jan. Hij kan niet wachten om te beginnen. "We hebben tien jaar geleden ook al een andere brandweerwagen opgeknapt, mijn handen jeuken om weer te beginnen." De heren zijn al van start gegaan, ook zonder dat het benodigde geld binnen is. Toch hopen ze op gulle giften. "Anders kunnen we de klus niet afmaken helaas," zegt Bjorn.

Zowel Jan als Bjorn hebben een grote passie voor de geschiedenis van de Gooise brandweer. "Ik wil die historie doorgeven aan de nieuwe generatie, door te laten zien hoe de brandweer vroeger te werk ging," vertelt Jan. "Het bijzondere is dat deze ladderauto ook echt in Hilversum heeft gereden," zegt Bjorn.

En Jan heeft de ladderauto zelfs nog meegemaakt. "Hij zat kei- en keihard, haha," zegt hij. De heren hopen dat de auto snel weer in oude staat zal zijn. "Dan kan hij weer schitteren op evenementen in 't Gooi en omgeving," zegt Bjorn. "En ik ben in te huren als chauffeur," voegt Jan lachend toe.