Slachtoffer dodelijk ongeluk Heerhugowaard is 15-jarig meisje: mogelijk straatrace

HEERHUGOWAARD - Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk dat gisteravond gebeurde in Heerhugowaard, is een 15-jarig meisje uit diezelfde plaats. Mogelijk is zij aangereden toen twee mannen een straatrace hielden.

Dat laat de politie weten. Het ongeluk gebeurde iets voor 23.20 uur op het kruispunt van de Westtangent met de Abe Bonnemaweg, toen ze werd aangereden door een personenauto. Ze overleed direct aan haar verwondingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er nog een tweede auto betrokken was bij het ongeluk.

Straatrace

Er gaan geruchten dat de twee auto's betrokken waren bij een straatrace. De politie onderzoek dat scenario, laat een woordvoerder desgevraagd weten aan NH Nieuws. "We nemen die geruchten mee in het onderzoek."

Beide bestuurders, een 26-jarige en een 28-jarige man uit Heerhugowaard, zijn meegenomen naar het politiebureau. Ook heeft de politie hun rijbewijzen en telefoon in beslag genomen. De weg was in verband met het politie-onderzoek enige uren afgesloten voor verkeer.

Agenten zijn nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Wie iets heeft gezien, kan bellen via 0900-8844.