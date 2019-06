Inzittende gecrashte auto bekneld na ongeluk op N243: weg afgesloten

STOMPETOREN - Bij een ongeluk met twee auto's en een vrachtwagen op N243 in Stompetoren is ten minste één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer raakte bekneld bij het ongeval. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Het slachtoffer is bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een woordvoerder van de politie. Zijn of haar toestand is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er andere gewonden zijn gevallen.

Brandstoftank lek

Volgens een getuige reed een van de auto's 'met hoge snelheid' tegen een andere auto en een vrachtwagen aan. De brandstoftank van de vrachtwagen raakte daarbij lek.

Een van de auto's crashte vervolgens tegen een boom aan. De getuige meldt dat de bestuurder uit het voertuig geknipt moest worden.

De voertuigen worden weggesleept. Het is niet duidelijk hoe lang de N243 afgesloten blijft.