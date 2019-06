Vrouwenvoetbal groeit in Hoorn: toernooi met 700 meiden

HOORN - "Het is al die jaren alleen voor de jongens geweest", vertelt Arjen Koppes van voetbalvereniging SV Always Forward in Hoorn. En dat is nu wel anders want er doen dit jaar maar liefst zevenhonderd jonge voetbalsters mee aan het meidentoernooi op 22 juni. "We zien echt een enorme groei."

De voetbalvereniging organiseert al 25 jaar het jeugdtoernooi en vroeger was dit alleen voor jongens. Sinds een paar jaar is meisjesvoetbal volgens Koppes enorm populair geworden. "We hebben de meidenteams eerst geïntegreerd in het jongenstoernooi. Toen kregen we met de jaren zoveel meiden erbij, dat ze nu hun eigen toernooi hebben gekregen."

Het is volgens Koppes wel voor het eerst dat het zo druk is met enthousiastelingen. "Het is erg vol inderdaad." Er doen bij SV maar liefst zevenhonderd meiden mee aan het toernooi.

'Vrouwenvoetbal is booming'

"Dit is zo leuk voor ons en voor de meiden. Helemaal ten tijde van het WK vrouwenvoetbal. Je merkt echt dat het vrouwenvoetbal 'booming' is. Het is hier de snelst groeiende sport merken we", aldus Koppes. De Oranjeleeuwinnen hebben absoluut een positieve invloed op de meiden. "Als er een wedstrijd is, vragen ze allemaal aan me of alsjeblieft de televiseschermen aan mogen zodat ze kunnen kijken. Ze hebben het vaak over de Leeuwinnen."

Het meisjestoernooi is zaterdag en wordt gehouden voor de teams van SV Always Forward en voor teams van buitenaf, in de leeftijdscategorie van acht tot en met achttien jaar. "Het zijn bijna alleen maar teams uit de provincie Noord-Holland."