N236 dicht na ernstig ongeluk bij 's Graveland: bestuurder door omstanders uit auto in water gehaald

'S-GRAVELAND - Een auto is vanochtend in het water beland langs de N236 in 's Graveland. De weg is afgesloten.

In het voertuig zaten twee mensen, zo meldt een woordvoerder van de politie. Hoe de wagen in het water belandde, is onbekend. De bestuurder is door voorbijgangers uit de auto gehaald, zegt de brandweer.

Ook over de toestand van de inzittenden is nog niets bekend. Naar de plek van het ongeluk is een traumahelikopter gestuurd.