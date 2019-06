Agent en taxichauffeur naar ziekenhuis na botsing in Amsterdam

AMSTERDAM - Een politieagent op een motor is vanavond in botsing gekomen met een taxi zonder daklicht op de Stadionweg in Amsterdam. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond plaats rond 18.45 uur. De motoragent was aanspreekbaar en heeft vermoedelijk geen zware verwondingen.

De taxichauffeur werd onder politiebegeleiding ook richting het ziekenhuis vervoerd. Over de verwondingen van deze persoon is niets bekend.