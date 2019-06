Man (21) krijgt wapen tegen hoofd bij straatroof Zaandijk

ZAANDIJK - De politie is nog steeds op zoek naar de daders van een gewelddadige straatroof in Zaandijk. Dat meldt Bureau NH.

De overval gebeurde op zondag 30 december op de John Lennonstraat. Een 21-jarige Zaandammer stond rond 4.00 uur op iemand te wachten, toen er twee mannen naar hem toe liepen. Het tweetal probeerde vervolgens zijn scooter te stelen.

Toen de Zaandammer weigerde zijn scooter over te dragen, kreeg hij klappen. Bovendien bedreigden de twee mannen hem met een vuurwapen in zijn buik en tegen zijn hoofd. Vervolgens schoten ze daarmee ook in de lucht.

De straatroof gebeurde buiten het bereik van bewakingscamera's. De politie is op zoek naar mensen die het schot hebben gehoord of toch nog informatie hebben over dit gewelddadige tweetal.