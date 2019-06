Historische bom veilig ontploft: "Grootste ooit in Nederland"

BLOEMENDAAL AAN ZEE - De bom die tot ontploffing is gebracht op het strand van Bloemendaal is van historische grootte. Het enorme explosief van 1.200 kilo is de grootste die ooit in Nederland is gevonden en vernietigd.

Het was een zeer strikte operatie. Het was het laatste explosief, van de gevonden bommen in Rijssenhout, die tot ontploffing werd gebracht. "Daar was tijdens de oorlog een schijnvliegveld om aanvallen op Schiphol af te vangen", legt kapitein Hans van de EOD uit. "Daar is deze bom gedropt, waarschijnlijk door een Duits vliegtuig die naar Schiphol ging met motorproblemen. Ze mogen niet landen met een zware bom aan boord, dus die hebben ze veilig afgeworpen."

Er werd goed gelet op de veiligheid en een groot gebied rond de bom werd afgezet. "Dit is er één van 1.200 kilo en de grootste die ooit in Nederland tot ontploffing is gebracht", vertelt Neil Jordan, de projectleider van de gemeente Haarlemmermeer. "Ter land, ter zee en in de lucht. Er is een afzetting van vierhonderd meter rondom de springlocatie." Om de ontploffing zo lokaal mogelijk te houden werd een put van drie meter diep gegraven. Daarop is 3.000 kuub duinzand aangebracht.

Ruim 600 kilo springstof

Een enorme hoeveelheid zand was ook nodig, want de bom bevatte 631 kilo springstof en werd voor speciale doeleinden gebruikt door de Duitsers. "Tegen schepen, zware fortificaties zoals bunkers", legt Hans van de EOD uit. "Dit is geen bom die je zomaar op een woonwijk gooit, maar dit was echt voor een specifiek doel."

Bekijk hieronder beelden van de ontploffing: