Reclameman Fons Bruijs wordt serene kerkenschilder

MONNICKENDAM - Na een infarct vijf geleden is zijn tred wat onzeker, maar zijn hand gelukkig niet. Oud-reclameman Fons Bruijs (74) heeft deze week een fraaie expositie van het werk van de afgelopen jaren in de kerktoren van de Grote Kerk in Monnickendam.

De kerk als gebouw speelt een belangrijke rol in zijn leven. Toen hij nog in de reclame zat, vond hij het fijn om af en toe aan het hectische leven te ontsnappen. "Kerken hebben iets louterends omdat ze er al zo lang staan. Sommigen staan er al eeuwen."

En vervolgt hij: "Op het moment dat ik een kerk inga heb ik zoiets van: goh, een plek om even tot rust te komen. Waar ik ook ben. Of ik nou in München ben, in Turijn laatst of hier. Je gaat zitten, haalt even diep adem en komt tot rust." Veel van die kerkinterieurs heeft hij met de pen getekend. Die van Sint Bavo in Haarlem vindt hij het meest geslaagd omdat al de materialen in de kerk van hout en steen tot glas-in-lood "zo sprekend zijn".

Liefde voor tekenen

Fons Bruijs wist al vanaf zijn vijftiende dat hij wilde en kon tekenen. De tekening die hij toen maakte op vakantie met zijn ouders in Italië kan nog steeds zijn toets der kritiek doorstaan. Zijn geld verdiende hij niet met de kunst, maar met reclame. Zo is hij de bedenker van legendarische reclameslogans als: 'Even Apeldoorn bellen' en 'Wherever you go, go Texaco'.

Fons houdt van snel tekenen. Dat heeft hij ook overgehouden van de reclame, want dan moest er snel geschetst worden. Hij verhaalt van een klant die binnen een uur bij op de stoep zou staan en waar hij nog niets voor had. Maar toen er werd aangebeld, had hij een complete campagne geschetst.

Kunstwerken

De expositie van Fons is nog tot en met 23 juni dagelijks te zien. Elke week is er in de Toren van de Grote Kerk werk te zien van verschillende kunstenaars. Tot en met 1 oktober onder de noemer Summer of Arts.