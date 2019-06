Tankauto kantelt in sloot na uitwijkmanoeuvre in Obdam

OBDAM - Een tankwagen is vanmiddag op de Berkmeerdijk in Obdam gekanteld en in het water beland. De weg zal voor de rest van de dag afgesloten zijn.

Een getuige weet te melden dat de vrachtwagen moest uitwijken voor een tegenligger op de smalle weg. Na de manoeuvre is reed het voertuig in het kleine beekje naast de weg.

Er raakte niemand gewond. Een bergingsdienst is bezig met het ophijsen van de vrachtwagen. Dit gaat nog de hele dag duren.