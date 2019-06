KLM Cityhopper bestelt 35 vernieuwde Embraer-vliegtuigen

PARIJS - KLM Cityhopper heeft een voorlopige overeenkomst getekend voor de koop van vijftien vliegtuigen van de Braziliaanse fabrikant Embraer. Het gaat om toestellen van het type E195-E2, met een totale waarde van bijna 2,5 miljard dollar. KLM neemt ook een optie op nog twintig van dit soort toestellen.

Momenteel vliegt KLM al met 49 vliegtuigen van het merk Embraer. De maatschappij heeft de Embraer 190 en 175+ in de vloot, met respectievelijk 100 en 88 zitplaatsen. De Embraers kwamen de aflopen jaren in plaats van de Fokker 70, die inmiddels ruim een jaar uitgefaseerd is bij KLM Cityhopper.

De tweemotorige Embraer-vliegtuigen voor korte tot middellange afstanden moeten tussen 2021 en 2023 worden geleverd aan KLM Cityhopper. De deal werd getekend op de luchtvaartshow van Parijs.

Eind 2017 kwam een eind aan bijna 100 jaar Fokker-geschiedenis bij KLM. De laatste vlucht met de Fokker 70 werd daarom groots onthaald op Schiphol: