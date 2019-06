Kinderen krijgen bliksemstage in de bouw

BEVERWIJK - Kinderen van wijken met een sociaal economische achterstand hebben de kans gekregen om een dag mee te lopen op een bouwplaats. Zo konden de kinderen metselen, timmeren en bouwtekeningen maken.

De dag begon met een behoorlijke regenbui, maar dat mocht de pret niet drukken. Snel doken de kinderen de loods in om de bijpassende outfit aan te trekken om aan de werkzaamheden te beginnen. Er stonden veel activiteiten op het programma. Een aantal bedrijven stelde zich beschikbaar voor een kijkje achter de schermen.

Het is een initiatief van Jinc en Logchies voor leerlingen in wijken met een sociaal- en economische achterstand om te kijken welke beroepen er allemaal bij de bouw komen kijken. De kids genieten. "Ja, ik vind het erg leuk. Ik vind het ook wel interessant, want dan zie ik wat er gebeurt bij zo'n bedrijf. En dit gebeurt ook niet elke dag. Vooral het timmeren en het schilderen vind ik erg leuk", zegt Evi.



"Ik vind het fantastisch om ze te zien.", zegt Paulina Logchies, directeur Logchies. Op deze manier kunnen de kinderen zien wat ze allemaal op, om en rond hun huis kunnen doen."