OM tilt zwaar aan brandstichting bowlingcentrum Venhuizen vanwege omgevingsgevaar

VENHUIZEN - Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan het in brand steken van het bowlingscentrum in Venhuizen in december 2013, vooral vanwege het gevaar voor mensen in de omgeving die op dat moment lagen te slapen. Daarom vindt de officier van justitie onvoorwaardelijke celstraffen tot 5 jaar tegen de verdachten gerechtvaardigd.

Volgens het OM hebben de vier verdachten allen een eigen rol gespeeld in het brandverhaal. Zo wordt Arthur W., de man van de eigenaresse van het bowlingcentrum, gezien als de opdrachtgever. Clay K. en Patrick Z. worden gezien als de uitvoerders en Rob Z. zou bemiddeld hebben.

Tegen Arthur W. eist het OM een celstraf van 3 jaar. Tegen Clay K. 5 jaar, Patrick Z. 3,5 jaar en Rob Z. 4 jaar. De verschillen in de strafeisen hebben onder meer te maken met het criminele verleden van drie van de vier verdachten, vertelt persofficier Anita Verlinden. Ook worden een van de verdachten, Clay K., van meer feiten beschuldigd, namelijk ook van afpersing.

Financiele lasten

Uit onderzoek van het OM zou blijken dat Arthur W. het bowlingcentrum als een financiele last ervoer. Er was een schuld bij de bank. De debet-rente was hoog en de inkomsten laag, waardoor de hele zaak niet meer rendabel was. Een brand zou uitkomst bieden en daarom zou Arthur W. contact hebben gezocht met Rob Z. die op dat moment in de gevangenis zat voor een eerder delict.

Hem werd gevraagd wie de klus zou kunnen klaren. Hij stelde Clay K. voor en die zou het uiteindelijk samen hebben uitgevoerd met Patrick Z.

Maar de advocaat van Arthur W. stelt dat hier niets van klopt en dat het heel anders is gegaan. Er zou volgens hem zelfs geen sprake zijn van brandstichting. "Het pand is gewoon afgebrand. Vervolgens hebben mensen de gelegenheid genomen om mijn client af te persen door hem te doen geloven dat zij het hadden gedaan."

De vier verdachten verklaren in de rechtbank allemaal wat anders en wijzen vooral naar elkaar.

5 jaar

Het hele onderzoek heeft ruim vijf jaar op zich laten wachten, mede omdat de verdachten in het kader van een ander onderzoek werden afgeluisterd en deze gesprekken ook van belang waren voor dit onderzoek.

De vrouw van Arthur W., de eigenaresse van het bowlingcentrum, is in eerdere onderzoeken ook verhoord. Maar er kon niet worden vastgesteld dat zij op enige manier op de hoogte zou zijn geweest van de plannen.

De rechter doet over 2 weken uitspraak in Alkmaar.