VELSEN-ZUID - Onbekenden hebben afgelopen weekend een spoor van vernieling achtergelaten op buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. Een aantal bomen is flink toegetakeld.

Eén boom is er zo erg aan toe dat de boswachters vrezen dat deze het niet zal overleven. Ook het toegangshek is ontwricht en op verschillende plekken zijn grote hoeveelheden afval achtergelaten. De vijver dreef vol met flessen en troep. Volgens de boswachters wordt er 's avonds vaak met scooters gereden, wat schade aan de paden en planten oplevert.

De boswachters van Natuurmonumenten zijn boos over de vernielingen. "Sinds we Beeckestijn in 2011 in beheer kregen, werken we hard aan het behoud en herstel van deze prachtige historische buitenplaats. We doen dat met zorg en liefde, en investeren daar veel tijd en geld in. Als mensen daar dan zo respectloos mee omgaan, doet dat pijn."

Ze zeggen er alles aan te doen om de schade te herstellen en herhaling te voorkomen. "Maar we kunnen er helaas nu eenmaal niet 24 uur per dag zijn om toezicht te houden."