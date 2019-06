LIVE: bewonersbijeenkomst RIVM-rapport schadelijke grafietregens Tata Steel

WIJK AAN ZEE - Het RIVM praat de bewoners in de IJmond vanavond bij over het rapport waaruit blijkt dat er zware metalen in grafietregens zitten. In het onderzoek wordt er gewaarschuwd dat het giftige metaal vooral voor buitenspelende kinderen schadelijk is. NH Nieuws doet live verslag van de bijeenkomst.

Nadat de onderzoeksresultaten ruim twee weken geleden zijn gepubliceerd, hebben bewoners veel vragen. Bij de bijeenkomst vanavond is het de bedoeling dat daar antwoord op wordt gegeven.

Ook de GGD Kennemerland zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn om vragen over de gezondheid in de leefomgeving te beantwoorden.

Het rapport

"Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid", stelde het RIVM in het rapport. "Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood."

Volgens het onderzoek kan herhaaldelijke blootstelling aan lood uit grafietregens 'neurologische ontwikkelingsstoornissen' veroorzaken bij kinderen. Het onderzoeksinstituut heeft een speciale pagina geopend voor vragen over de grafietregens.

Maatregelen

Tata Steel liet weten direct extra maatregelen te nemen om de grafietregens verder terug te dringen. Met de extra maatregelen 'minimaliseert' Tata Steel naar eigen zeggen de kans dat er de komende tijd nog grafiet 'vrijkomt in de omgeving', zo meldde het bedrijf 4 juni.

De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk vinden het 'onaanvaardbaar' dat uit het RIVM-rapport over de grafietregens blijkt dat inwoners en vooral kinderen risico's lopen.