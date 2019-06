Zon, regen en appelgebak bij eerste dag Wandel4daagse

BERGEN - De deelnemers van de 13e Plus Wandel4daagse Alkmaar werden op de eerste loopdag bij het ochtendgloren getrakteerd op zonnestralen. Maar al gauw kondigden de eerste buien zich aan. Gelukkig konden de natgeregende wandelaars in het centrum van Bergen even opdrogen en uitrusten van de eerste kilometers.

De gezelligheid spatte eraf bij de lunch- en pleisterplaats van de vierdaagse rondom de Ruïnekerk in Bergen. Muziek, soep, boterhammen en natuurlijk de bekende appeltaart, geserveerd door de vrijwilligers van de kerk.

Zo'n vierduizend mensen verschenen aan de start in De Meent in Alkmaar. Vrijdag haken nog eens tweeduizend lopers aan voor de halve vierdaagse. Morgen is de tweede wandeldag waarop onder meer Museum Broekerveiling in Broek op Langedijk op de route ligt.