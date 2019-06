Adviseur geluk van gemeente Schagen 'ontslagen'

SCHAGEN - De gemeente Schagen heeft de functie van adviseur geluk helemaal wegbezuinigd.

Dit meldt mediapartner Noordkop Centraal.

Volgens het college heeft de adviseur geluk er wél voor gezorgd dat gemeente Schagen als eerste gemeente in Nederland een congres over sturen op geluk organiseerde, waarmee Schagen landelijk zeer positief bekend is geworden.

Het college: :"De uitwerking hiervan merken we nog steeds bij bijna elk sollicitatiegesprek, waarin kandidaten aangeven de gemeente Schagen een aantrekkelijke werkgever te vinden vanwege onze visie op bijdragen aan geluk."