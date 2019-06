Kooybrug en Balgzandbrug volgende week een nacht dicht

DEN HELDER - De Kooybrug in Den Helder en de Balgzandbrug in Breezand gaan volgende week een nacht dicht vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaart voert in de nacht van dinsdag op woensdag onderhoud uit aan de Kooybrug. De Balgzandbrug wordt in de nacht van woensdag op donderdag onder handen genomen.

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten. De scheepvaart ondervindt geen hinder.

Rijkwaterstaat laat tijdens de twee nachten het zogeheten brugmeubilair (cameramasten, bruglichten en slagboomkasten) schoonmaken. De draaiende delen van de brug worden gesmeerd en er worden visuele inspecties uitgevoerd. Ook vinden er maaiwerkzaamheden plaats.

Omleidingen

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van dinsdag 25 juni 23.00 uur tot woensdag 26 juni 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N249, N248 en N9.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 26 juni 23.59 uur tot donderdag 27 juni 05.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de N249, N248 en A7.