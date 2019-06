Man bewusteloos geslagen in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Er is vanmorgen iemand mishandeld op de kruising van de Bickerstraat, Van Asperenstraat en de Van Loonstraat in Heerhugowaard. De man raakte bewusteloos. De politie zoekt getuigen.

Het gebeurde vanmorgen, kort na middernacht.

Een 24-jarige man uit Heerhugowaard verliet een café aan het Raadhuisplein in zijn woonplaats. Hij was samen met een vriend, schrijft de politie, maar deze vertrok in de richting van de Bickerstraat. Het slachtoffer zag dat een groep jongens achter de vriend aan liepen. Omdat hij het niet vertrouwde, liep hij zelf weer achter de groep aan. Op de kruising kwam ontstond er een confrontatie en daarbij is het slachtoffer buiten bewustzijn geslagen.