Lantaarnpalen in Hoogkarspel maken het bont met versierde kleurrijke creaties

HOOGKARSPEL - Het straatbeeld in Hoogkarspel wordt al een week versierd en opgeleukt door een merkwaardig verschijnsel. De lantaarnpalen worden namelijk versierd met een kleurrijk breiwerk. "Wat ziet dat er leuk uit", reageren buurtbewoners.

De breicreaties zijn werken vanuit het wildbreiproject van de breiclub in Het Streekpunt. Samen hebben ze bedacht dat ze ook een steekje willen bijdragen aan het 700-jarig bestaan van het dorp. "We breien elke woensdag met 25 dames om dit voor elkaar te krijgen", vertelt Els Kramer van Het Streekpunt. De vrouwen hebben voornamelijk als doel om de buurt een stukje vrolijker te maken.

Vastnaaien aan lantaarnpaal

Van oudsher trokken de vrouwen 's nachts stiekem het dorp in en bevestigden ze hun werken aan de palen. "Nu niet meer hoor, want we zijn ook een beetje op leeftijd. We doen het nu gewoon overdag." Over het mysterie hoe de stoffen kokers rondom de lantaarnpalen komen, heeft Kramer een duidelijke uitleg. "Nou, het zijn lappen en die worden dan vastgenaaid aan de lantaarnpaal. Maar dat is nog best een klus."

'Nog lang niet klaar'

Inmiddels hangen er tientallen gebreide versiersels door de straten van Hoogkarspel en volgens Kramer worden dit er de aankomende periode alleen maar meer: "We gaan nog even door." In eerste instantie wordt de Nieuweweg eerst versierd en daarna gaan ze de hoek om richting het Streekpunt.

De breiclub hoopt dat de vrolijke werken tot het einde van het jaar kunnen blijven hangen. "Wanneer het niet meer gaat, halen we ze eraf. Maar we hopen dat het lukt tot 1 januari. Dan is het feestjaar van Hoogkarspel voorbij."