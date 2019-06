Wietkwekerij opgerold in woning Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Er is vanmiddag een hennepkwekerij gevonden in een woning aan de Weenislaan in Anna Paulowna. Er stonden zo'n 400 planten.

De politie ging op onderzoek uit nadat rondom de woning een duidelijke henneplucht was geroken.

Warmte

Metingen wezen uit dat de woning meer warmte uitstraalde dan andere panden in de straat, meldt de politie. "Een hogere temperatuur kan wijzen op veel brandende lampen die in een hennepkwekerij worden gebruikt."

Er bleek ook sprake te zijn van diefstal van stroom. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen e.d.) in beslag. Aangezien het pand een huurwoning is, wordt het huurcontract met de verdachte opgezegd.