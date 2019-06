Ab bracht 8 jaar door in cel voor moord: "De echte dader heeft twee levens verwoest"

MEDEMBLIK - Ab Hokkeling zat acht jaar gevangenisstraf uit wegens betrokkenheid bij een moord, maar heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Na al die jaren krijgt de Enkhuizer eindelijk de kans om zijn naam te zuiveren, want vanaf morgen staat hij weer voor de rechter. Na een jarenlange strijd tegen de in zijn ogen onterechte veroordeling, gaat nu het Gerechtshof in Den Haag zich in zijn zaak verdiepen.

De zaak draait om de moord op Schagenaar Paul Epskamp. In 2005 werd zijn lichaam aangetroffen in een plastic zak langs de A2. Epskamp blijkt te zijn doodgemarteld. Hij is gestorven aan een hartaanval, nadat er gaatjes in zijn knieën zijn geboord.

Uit het onderzoek blijkt dat Epskamp het slachtoffer is van een ripdeal. Een lading drugs ter waarde van vijf miljoen euro was verdwenen. Evenals de vermoedelijke daders, maar Hokkeling werd wel gearresteerd en veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord.

Hokkeling werkte zichzelf in de nesten door zich zijdelings in te laten met drugshandel. Hij pikte een graantje mee door voor vervoer te zorgen. Maar toen de lading drugs werd gestolen en er iemand werd vermoord, kreeg hij de schuld. "De dader heeft niet één, maar twee levens verwoest", zei hij vorig jaar in een interview met NH Reportage.

Bliksemafleider

"Als ik alles op een rijtje zet, dan denk ik dat Epskamp gebruikt is als bliksemafleider. Kijk, als je iemand hebt die het gedaan zou kunnen hebben, dan wordt er niet verder gekeken dan hun neus lang is. Maar hoe het precies zit, weet ik niet. Ik was niet eens in Nederland toen dit gebeurde."

Terwijl hij zijn straf heeft uitgezeten, kreeg Hokkeling gelijk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarna besloot ook de Hoge Raad dat er fouten zijn gemaakt en dat de rechtszaak opnieuw moet worden gevoerd door een ander Hof. Hokkeling hoopt op gerechtigheid. "Al die jaren met stress. Als het recht wordt gedaan, dan word ik vrijgesproken."