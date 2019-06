Auto van vermiste Beverwijkse (55) gevonden bij duingebied IJmuiden

IJMUIDEN - De politie zoekt in de duinen bij IJmuiden naar de 55-jarige vermiste Judith Turkstra, omdat haar auto daar vlakbij is gevonden. Dat heeft een woordvoerder van de politie vanmiddag bevestigd.

De vrouw uit Beverwijk is al twee weken vermist. Eerder werd al duidelijk dat de politie sterke aanwijzingen heeft dat ze zich in het duingebied bevindt, maar waarom was niet bekend.

Tientallen vrijwilligers van het Veteranen Search Team zoeken vandaag in het duingebied naar de vrouw. Ze kammen een kilometer rondom de vindplaats van de auto volledig uit. Ook de politie en de reddingsbrigade van IJmuiden helpen mee aan de zoektocht. Het duingebied is moeilijk toegankelijk.

Of er een kans bestaat dat de vrouw nog leeft, wil de woordvoerder van de politie niet zeggen. "We zijn inmiddels twee weken verder en we willen uitsluitsel geven aan de achterblijvers van wat er zich heeft afgespeeld."

Wanneer de auto van de Beverwijkse is gevonden, is niet duidelijk.

