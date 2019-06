Aanrijding op de Groest in Hilversum wakkert discussie over zebrapad weer aan

HILVERSUM - De recente aanrijding op de gevaarlijke kruising van de Groest en het Marktplein in Hilversum wakkert de discussie weer aan of daar een zebrapad zou moeten komen. In maart pleitte de SP voor meer veiligheid, maar wethouder Annette Wolthers zag niets in dit voorstel. Vorige week werd er een jonge vrouw aangereden. De dader reed door.

Het slachtoffer van de aanrijding, de 20-jarige Bo uit Hilversum, schrijft op Facebook wat haar is overkomen. "Vandaag tussen 20.25 uur en 20.40 uur, ben ik tijdens het oversteken aangereden door een toeterende auto. Ik stak over van de Groest, naar Mout. Op het moment dat ik liep, stond de auto nog bij de drempel en voor ik het wist was hij bij me." Ze zegt dat ze de auto hoorde toeteren en vervolgens een klap voelde.

Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

Niet zonder gevolgen. "Ik ben bont en blauw, heb een pijnlijke schaafwond over mijn volledige kuit en mijn knie- en mijn kruisbanden zijn ernstig toegetakeld." Maar de bestuurder bekommerde zich niet om haar. "Want vervolgens gaf de automobilist vol gas en reed hij door." Ze denkt dat de chauffeur zo'n 50, 60 kilometer per uur heeft gereden.

Lees ook: Automobilist rijdt door na aanrijding met vrouw (20) in Hilversum

De Hilversumse heeft aangifte gedaan. Gisteren deed de politie een oproep tot getuigen. Opvallend is dat de SP in maart pleitte voor een zebrapad op diezelfde plek. De oversteek zou volgens sommigen levensgevaarlijk zijn en er moest iets worden gedaan, vond de partij. Wethouder Annette Wolthers zag echter niets in het plan. Ze was het er mee eens dat de oversteek 'onveilig kon overkomen', maar de verkeersveiligheid zou er niet mee omhoog gaan.

Wel werd de verkeersdrempel verhoogd. Of het recente ongeluk voor de SP aanleiding is om de discussie weer aan te zwengelen over een zebrapad op het kruispunt, is nog niet bekend. De SP was vanmiddag niet bereikbaar.