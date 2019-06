Purmerendse cafébaas mishandeld voor eigen zaak: man (19) opgepakt

PURMEREND - Een 56-jarige café-eigenaar uit Purmerend is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar mishandeld. Dat gebeurde pal voor zijn eigen zaak op de Koemarkt, kort nadat hij zijn zaak had gesloten. Vanochtend is de eerste verdachte aangehouden.

Nadat de laatste gasten het café rond 2.30 uur hadden verlaten, bleven enkele gasten en medewerkers voor het café hangen. Terwijl ze stonden te roken en te praten, kwam er een jongeman op hen afgelopen. Om onduidelijke reden ontstond er ruzie, wat de aandacht trok van enkele omstanders.

Ook de cafébaas - die op dat moment nog in zijn zaak was - merkte dat er iets aan de hand was en liep naar buiten. Daar zag hij hoe de jongeman enkele van zijn medewerkers aanviel en sloeg. Vanuit het niets zag hij vanuit de groep omstanders een tweede jongeman opduiken, die een ander personeelslid tegen het hoofd stompte.

In gezicht gestompt

Toen de uitbater tussenbeide wilde komen, werd ook hij herhaaldelijk in z'n gezicht gestompt. Hij raakte daarbij gewond.

Onderzoek leidde de politie naar een 19-jarige verdachte, die vanochtend werd aangehouden. Hij zit vast op het bureau, waar hij wordt verhoord. De tweede verdachte is nog niet in beeld, al zet de politie het onderzoek voort.