Vrouw neergestoken in Zwaag: politie zoekt verdachte

ZWAAG - Er is vanmiddag om 13.20 uur een vrouw neergestoken aan de Stijgbeugel in Zwaag. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. Burgernet roept mensen op om naar de verdachte man uit te kijken, maar deze niet te benaderen.

Er is medische hulp bij de vrouw aanwezig. De man die haar zou hebben neergestoken is 'ervandoor gegaan'. De politie is naar de man op zoek en heeft op Burgernet een bericht geplaatst met een omschrijving van zijn uiterlijk.

Het is niet bekend hoe het nu met de vrouw gaat. Het is voor de politie evenmin duidelijk wat de aanleiding was van het steekincident en of de man en de vrouw bekenden zijn van elkaar.