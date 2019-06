Al ruim duizend atleten melden zich aan voor IRONMAN West-Friesland

HOORN - Het IRONMAN Multisport Festival komt voor het eerst naar West-Friesland en wordt van 5 tot en met 7 juli georganiseerd in Hoorn. Er zijn al 1100 atleten die zich hebben ingeschreven voor de wedstrijd.

De 1100 deelnemers zijn verspreid over de sprinttriatlon, de olympische afstand, de nightrun en de Ironkids afstand.

Toegankelijk voor iedereen

Directeur Rob Frambach: "Door de laagdrempeligheid van deze wedstrijden is dit dé manier voor beginnende atleten om aan de triatlonsport te proeven. De sprinttriatlon is er voor personen vanaf 14 jaar en dus ook voor de mensen die normaal gesproken niet mee kunnen doen aan een IRONMAN-wedstrijd."

De echte hardcore IRONMAN wedstrijd, met de olympische afstanden, vindt op zondag plaats. Dan gaan de ervaren atleten eerst anderhalve kilometer zwemmen, dan vijftig kilometer fietsen om te eindigen met tien kilometer hardlopen.

West-Friesland in al zijn glorie

West-Friesland speelt volgens Frambach een grote rol binnen de wedstrijd en krijgt veel aandacht. "Het meest unieke aan deze wedstrijd is de historie van onze regio. West-Friesland is overal op en rondom het parcours terug te zien. Dat de zwemonderdelen van beide wedstrijden in het Markermeer worden gehouden, maakt het plaatje compleet", aldus Frambach.

Alle locaties van de drie onderdelen liggen op nog geen 150 meter bij elkaar vandaan. De IRONMAN Expo en Registratie zijn tijdens het weekend gevestigd op de Westerdijk in Hoorn. De wisselzone is te vinden op de Vale Hen en de finish is gelegen op de Roode Steen. Deelnemers kunnen zich nog inschrijven tot 1 juli.