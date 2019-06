Vrouw met hamer in gezicht geslagen in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 27-jarige vrouw is maandagnacht zwaar mishandeld door een man in een shoarmazaak in de Heemstedestraat, vlakbij het Hoofddorpplein in Amsterdam. Ze werd met een hamer onder meer in haar gezicht geslagen. Een 30-jarige verdachte is later aangehouden en zit vast.

Het gebeurde rond 01.30 uur. Een getuige zegt tegen AT5 dat de vrouw meerdere keren en tot bloedens toe met een hamer in het gezicht en op haar hoofd en rug is geslagen: "Ze viel hierdoor flauw en heeft veel bloed verloren." Bedreigingen

De agressieve man zou ook het personeel van de shoarmazaak hebben bedreigd. Hij is er daarna volgens de getuige met een auto vandoor gegaan en liet het slachtoffer bloedend in de shoarmazaak achter. Ze is overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een zaak in de relationele sfeer.