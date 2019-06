Stille tocht voor doodgeschoten Saban Berk: "Hij verdient een waardig afscheid"

AMSTERDAM - Er wordt een stille tocht georganiseerd voor Saban Berk, die maandagavond in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten. Met een tocht door het stadsdeel kunnen mensen morgenavond afscheid nemen van de oud-sportschooleigenaar en kickbokstrainer.

"Het is eigenlijk een spontaan idee", zegt initiatiefnemer Guus Wijngaard tegen AT5. Hij kende Berk veertig jaar, uit de sportwereld. "Ik vermoed dat hij in Turkije wordt begraven. Maar wij in Amsterdam willen ook afscheid van hem nemen."

Daarom plaatste hij een oproep op Facebook. "Het is een fantastische jongen, die veel betekend heeft voor de jeugd in Noord. Hij is op zo'n absurde manier om het leven gekomen en verdient een waardig afscheid."

De route zal lopen van de Schaafstraat, waar Saban Berk lang een eigen sportschool had, naar de Papaverweg. Hier werd hij maandag vermoord. "Ik zal zelf niet spreken, maar voor andere laat ik dat open", zegt Wijngaard. "Er zijn misschien mensen die het woord willen nemen."

Hoe veel mensen er precies op af zullen komen, weet Wijngaard niet. Hij hoopt op een paar honderd mensen. De stille tocht begint morgenavond om 20.00 uur.