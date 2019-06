Ernesto heeft bizar doel: alle stationspiano's van Nederland bespelen op één dag

HILVERSUM - Van klassieke muziek tot hiphop, Ernesto Dennis heeft een breed repertoire. Morgen gaat hij proberen in één dag op alle stationspiano's van Nederland te spelen. "Van Groningen tot Maastricht en alles er tussenin, dus hopelijk rijdt de NS op tijd."

Ernesto is er helemaal klaar voor. "Ik heb er onwijs veel zin in. Van de week kreeg ik opeens koorts, maar ik ben op miraculeuze wijze genezen. Dat komt vast door de 'challenge' van morgen."

Zaterdagochtend begint Ernesto in alle vroegte aan zijn 'play me challenge'. Op veel stations in Nederland staat een piano met daarop een bordje 'speel mij/play me' en Ernesto gaat proberen om ze alle zeventien op dezelfde dag te bespelen. "Ruim 900 kilometer leg ik af per trein, heel spannend. Mijn doel is om het in achttien uur te doen. Maar ik ga niet gehaast spelen en dan rennen om de volgende trein te halen. Ik wil de tijd nemen voor de muziek."

Gebit voor straatmuzikant

Het doel van deze uitdaging was om geld in te zamelen voor straatmuzikant Siggy. "Die had een nieuw gebit nodig", vertelt Ernesto. Maar door alle aandacht loste het probleem zich al vanzelf op. "De tandarts besloot het gebit te doneren. Siggy gaat wel mee om mij op de gitaar muzikaal te begeleiden."

Ernesto zocht een nieuw doel en dat werd: sparen voor een camper om volgend jaar op Europese piano's te spelen. "In het buitenland staan er minder openbare piano's op stations, maar juist in bibliotheken en parken. Dus ik kan ze niet met de trein bereizen en ben op zoek naar een ander vervoermiddel."

Hij wil in minimaal veertien verschillende landen spelen. "Het doel van díe reis is dan weer om geld in te zamelen voor de organisatie Sea Shepherd, die zich inzet voor onder andere walvissen."

Warmdraaien

Maar dat is nog toekomstmuziek. Eerst de uitdaging van morgen. Ernesto is Hilversummer en we spreken hem bij de stationspiano van zijn woonplaats, waar hij vast warmdraait. "Dit is de beste piano van Nederland. Kijk, hij is nog helemaal nieuw." Zijn plan was om in Utrecht te beginnen en eindigen, maar hij moet de route omgooien. "Er zijn werkzaamheden elders aan het spoor, waardoor ik het waarschijnlijk alleen red als ik in Maastricht begin."

Eingelijk zou hij het liefst in zijn thuis-stad Hilversum beginnen. "Maar helaas, daar is de piano om 05.00 uur 's ochtends nog op slot, dus dat gaat niet." Wonder boven wonder: tijdens het filmen loopt de stationsmanager langs en hij biedt meteen uitkomst. "Dat gaan we regelen. Als jij het liefst hier wilt beginnen, dan zorgen we dat de piano beschikbaar is."

De route kán dus nog veranderen, maar bekijk hier waar de zeventien piano's staan en wat het plan is van Ernesto:

Tekst loopt door na video





Het kan nog sneller

De NS sponsort de challenge met een eersteklas dagkaart. En is de challenge mislukt als hij de klus niet binnen achttien uur voltooit? "Nee hoor, dan is het nog steeds een geslaagde actie. Maar als ik naar de dienstregeling kijk, denk ik: het kan zelfs nog sneller!"

Zin om te komen luisteren morgen? Op zijn website komt de definitieve route te staan en zie je ook hoe je online live kunt meekijken. Bekijk hier de oproep van Ernesto om langs te komen.

Tekst loopt door na video



Inmiddels is bekend dat het startpunt definitief Hilversum wordt, waar de piano om 04.45 uur al van het slot afgaat.

Eerdere poging

In 2018 bespeelde Ernesto ook al op één dag alle stationspiano's van Nederland. Vanwege een defecte bovenleiding voltooide hij de klus niet in de door hem zelf gestelde zeventien uur, maar wel binnen één NS-dag (van begin tot eind van de dienstregeling). Destijds waren het in totaal zestien piano's. Inmiddels is er één afgevallen (Enschede) en zijn er twee bijgekomen (Eindhoven en Hilversum).