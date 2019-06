De Peiling: Tot welke leeftijd is autorijden verantwoord?

NOORD-HOLLAND - Het reactievermogen wordt soms trager. De blik iets minder scherp. Het lijf minder bewegelijk. Toch willen ouderen graag zo lang mogelijk blijven autorijden. Tot welke leeftijd is dat volgens jou verantwoord?

Minister wil rijbewijzen verlengen

Het rijbewijs van 75-plussers die eigenlijk een medische keuring moeten ondergaan, wordt mogelijk automatisch met een jaar verlengd. De herkeuringen bij het CBR gaan zo traag dat verkeersminister Van Nieuwenhuizen wil ingrijpen.

Liegen over gezondheid

Risicogroepen moeten steeds langer op een herkeuring wachten. De verkeersminister vreest dat mensen door die wachttijden gaan liegen over hun gezondheid. Daarmee komt de verkeersveiligheid in gevaar.

Herkeuring

Een herkeuring bij het CBR is nu nodig na bijvoorbeeld een operatie. Als mensen die verzwijgen is het verlengen van het rijbewijs slechts een administratieve kwestie waarbij ouderen een zelf ingevulde gezondheidsverklaring inleveren en een controle laten doen bij de huisarts. Oud verkeersofficier Koos Spee vatte de rijbewijskeuring voor ouderen ooit zo samen: "Oogjes, oortjes, bloeddruk en hups, je mag weer vijf jaar de weg op."

Rijtest

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen vindt dat 75 plussers veel vaker dan eens in de vijf jaar getest zouden moeten worden. Ook pleit hij voor een rijtest. "Het zou frequenter moeten zijn, nu slippen er te veel hoogbejaarden doorheen die eigenlijk niet meer zouden moeten rijden. Bij de huidige keuring ontstaat er totaal geen beeld hoe iemand reageert in het verkeer. Er zou even meegereden moeten worden om te kijken of iemand nog geschikt is."

Wat vind jij?

In veel gezinnen is het een punt van discussie: Je wilt iemand niet zijn of haar mobiliteit afnemen, maar is het nog wel verantwoord om een ouder familielid te laten autorijden? Zie jij zo'n verplichte rijtest zitten? Of ben je meer voor een vaste leeftijdsgrens? We horen het graag van je.

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.