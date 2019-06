Dochter Linda de Mol gaat moeder achterna en tekent contract bij BNNVARA

HUIZEN - Noa Vahle, de 19-jarige dochter van presentatrice Linda de Mol, lijkt haar moeder achterna te gaan met een carrière op de televisie. Ze heeft een contract getekend bij BNNVARA. Dat zei ze gisteravond in het programma Zomer met Art. Ze gaat aan de slag als junior producer voor een nieuw journalistiek platform van documentairemaker Sinan Can.

Twee weken geleden tekende Vahle het contract. Ze wilde gisteravond nog niet veel kwijt over wat ze bij BNNVARA zou gaan doen, maar vandaag werd bekend dat het dus om een nieuw multimediaal platform gaat.

BNNVARA wil in september beginnen met het platform. Voor Vahle, die een contract voor bepaalde tijd tekende, betekent het dat ze in eerste instantie achter de schermen werkzaam zal zijn. Maar of ze wellicht ooit haar moeder achterna gaat en ook tv-programma's gaat presenteren, beantwoordde ze gisteren kort met 'wie weet'.

De 19-jarige vindt het niet erg dat ze waarschijnlijk altijd met haar beroemde moeder zal worden vergeleken. "Dat label heb ik denk ik altijd. Daar ga je niet vanaf komen. Ik denk juist dat je kunt laten zien dat je je eigen weg gaat."