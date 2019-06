Eerste hittegolf van 2019 in aantocht: volgende week 32 (!) graden aan de kust

NOORD-HOLLAND - De kans op een hittegolf is volgende week zeer groot. De verwachting is dat de temperaturen uitstijgen bóven de dertig graden. "32 graden aan de kust is heel realistisch", aldus NH Nieuws-weerman Jan Visser.

Aanstaande zondag begint de temperatuur al te stijgen. Het wordt dan rond de 25 graden. Volgens Visser passeert het kwik op maandag, dinsdag en woensdag zeer waarschijnlijk de dertig graden. "Het zijn de langste dagen - het is lang licht - en er is optimale zonnestraling. Het gaat dus los."

Geen pretje?

Volgens Visser zijn Nederlanders gebaat bij 20 tot 25 graden. "Deze temperaturen zijn voor veel mensen helemaal niet prettig." Drink genoeg, adviseert hij. "Vooral ouderen die alleen wonen kunnen dit misschien vergeten."

Ook is de kans dat door de hitte bruggen minder gaan functioneren. "Maar mensen die vakantie hebben zullen wel denken: weinig aan de hand", verwacht Visser.

Donderdag is het ook nog flink warm, maar vrijdag zakt de temperatuur iets. Voor vandaag is het weerbeeld trouwens flink anders: het KNMI heeft code geel afgegeven voor onweer.

Hittegolf

Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan op drie dragen warmer dan 30 graden.