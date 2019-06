Tientallen veteranen zoeken in duingebied IJmuiden naar vermiste 55-jarige Judith

IJMUIDEN - Tientallen vrijwilligers van het Veteranen Search Team zoeken in het duingebied bij IJmuiden vandaag naar een Beverwijkse vrouw die al twee weken wordt vermist.

Dat bevestigt een woordvoerder van het team, dat voor het grootste deel uit afgezwaaide en dienende militairen bestaat. Uit respect voor familie van de vermiste doet het team geen uitspraken over de identiteit, maar de politie bevestigt dat er net als twee weken geleden wordt gezocht naar de 55-jarige Beverwijkse Judith Turkstra.



Het Veteranen Search Team kamt het duingebied tussen het bedrijventerrein aan de Ampèrestraat en de Heerenduinweg minutieus uit, laat een politiewoordvoerder weten. "Het gaat om drie teams van in totaal 45 à 50 man, die niet alleen naar het lichaam, maar ook naar mogelijke andere sporen zoeken."

Zoekgebied

Naar verwachting is het team - dat werd opgericht om te zoeken naar de vermoorde Anne Faber - de hele dag in het gebied bezig. "Afhankelijk van de vorderingen wordt het zoekgebied later vandaag uitgebreid."

Twee weken geleden gaf de politie al een signalement vrij: de vermiste vrouw is mager en heeft halflang blondgrijs haar.