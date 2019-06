Bioloog baalt van vondst dode vos op Texel: "Kwalijk dat je mensen voor de gek houdt"

TEXEL - Arthur Oosterbaan, bioloog en conservator bij Ecomare, is niet blij met het feit dat er een dode vos is gedumpt op Texel. De dieren komen er van nature helemaal niet voor en worden bewust van het eiland geweerd, omdat ze te gevaarlijk zijn voor de talloze vogels. Hoogstwaarschijnlijk is de vos er als grap neergelegd.

"En dat vind ik kwalijk, dat je mensen zo voor de gek houdt", vertelt Oosterbaan aan NH Nieuws. "Bovendien kun je op deze manier heel makkelijk ziektes verspreiden, die voor zowel mensen als dieren gevaarlijk zijn."

Tekst gaat verder onder de video



Harde klap

Maandagavond trof een passant de dode vos aan en belde Ecomare, die het dier ophaalde. Alles wijst er volgens Oosterbaan op dat het dier niet natuurlijk is doodgegaan, maar door een harde klap op zijn kop is gestorven.

Om zeker te weten wat er precies is gebeurd, wordt de vos op dinsdag 16 juli opengesneden. Bioloog Mardik Leopold gaat dan de maaginhoud onderzoeken.