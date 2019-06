OM eist celstraffen tot vijf jaar voor brandstichten bowlingcentrum Venhuizen

VENHUIZEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanochtend celstraffen tot vijf jaar geëist tegen vier mannen die ervan verdacht worden dat zij in 2013 het bowlingcentrum in Venhuizen in brand hebben gestoken.

Het OM eist drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Arthur W. die destijds de man was van de eigenaresse van het bowlingcentrum. Tegen de andere drie verdachten, Clay K., Patrick Z. en Robert Z., wordt een celstraf tot vijf jaar geëist. Volgens het OM is bewezen dat alle vier de verdachten betrokken zijn bij de brandstichting. Arthur W. zou hier opdracht voor hebben gegeven.

Ondanks dat W. de opdracht zou hebben gegeven voor de brand, wordt tegen de andere drie verdachten een hogere straf geëist. Zij staan namelijk ook terecht voor eerdere pogingen tot brandstichting bij de bowlingbaan. Deze zouden toen zijn mislukt. Clay K. en Patrick Z. worden daarnaast ook verdacht van poging tot inbraak.