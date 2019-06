Meer aandacht in West-Friesland voor langer en veiliger thuis wonen

WEST-FRIESLAND - Het welzijnswerk van Welwonen en het Rode Kruis West-Friesland organiseren in juli de workshop 'veilig in en rond huis'. Dit doen ze in meerdere plekken in West-Friesland. De organisaties vertellen ouderen wat ze kunnen doen om minder 'gevaar' te lopen in hun eigen huis.

Er wordt tijdens de workshop voornamelijk aandacht besteed aan wat de ouderen thuis kunnen doen in geval van brand, vallen en struikelen en criminaliteit. De organisaties willen zich er met name voor inzetten dat iedereen in noodsituaties goed is voorbereid en weet wat hij of zij in zo'n soort situatie moet doen.

'Door nieuwe bril naar je huis kijken'

"Kun je bijvoorbeeld met je rollator uit huis als er brand uitbreekt? Ligt dat kleedje niet in de weg en kan je daarover vallen? We hopen dat mensen door een nieuwe bril naar hun huis gaan kijken", vertelt Martin Pennekamp van Rode Kruis West-Friesland. Het is volgens Pennekamp ook met name belangrijk dat je voorkomt dat mensen niet meer thuis durven te wonen na het ervaren van een inbraak of brand.

Het initiatief komt enerzijds voort uit een landelijk programma dat het Rode Kruis heeft opgesteld, maar lokaal wordt toegepast. "Deze problemen komen voor in onze maatschappij. We willen dat mensen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis kunnen wonen. Wij willen daarom als welzijnsorganisatie samenwerken met een maatschappelijke organisatie als het Rode Kruis, om dit aan de man te brengen", vertelt Annita Muskee van Welwonen.

Vraag vanuit ouderen

Volgens Pennekamp is er ook absoluut een wens vanuit ouderen zelf, om hier meer over te weten. "Als we vanuit het Rode Kruis West-Friesland praten met gemeentes of lokale welzijnsorganisaties en checken of er vraag naar is vanuit de ouderen, is het antwoord altijd ja."

Tijdens de workshop worden deelnemers gewezen op de dingen die ze in huis aan kunnen passen. Er kan vervolgens, als dit wenselijk is, een huisbezoek worden ingepland waarbij wordt gekeken naar de risico's die er nog zijn. Op 2 juli wordt in het Westerhof in Enkhuizen een workshop gegeven om 9.30 uur. In Hoorn wordt in buurthuis de Grote Waal op 16 en 25 juli een workshop gegeven en op 25 juli in Stede Broec. In Hoorn en Stede Broec worden de tijdstippen later bekend.