Excuses Bloemendaal aan inwoner na fout ambtenaar

OVERVEEN - Bloemendaal biedt excuses aan aan inwoner Hans Slewe. Door 'een menselijke fout' van een van de ambtenaren is een aan hem verleende bouwvergunning niet gepubliceerd. Nu ligt de vergunning opnieuw zes weken ter inzage en heeft Slewe de aannemer moeten afbellen.

Wethouder Nico Heijink zei gisteravond tegen de gemeenteraad dat hij de excuses namens de gemeente ook aan Slewe zelf heeft aangeboden. Dat is volgens Slewe overigens (nog) niet het geval.

Heijink gaf ook toe dat de grote vrees van de aanvrager uit kan komen. Slewe is bang dat er, ondanks de verleende vergunning, alsnog bewaren tegen de vergunning voor het terugbouwen van een historisch zomerhuis worden ingebracht. Dat kan afstel of uitstel van de bouw betekenen. De wethouder: "De kans is klein, maar wel aanwezig." Hij wijst erop dat alleen nieuwe klachten kunnen worden ingediend. Als een bezwaar ook tijdens de vorige inzageperiode ingediend had kunnen worden, telt deze niet mee.

Een ambtenaar heeft verzuimd de verleende vergunning voor het zomerhuis te publiceren op ruimtelijkeplannen.nl, verklaarde Heijink: "Het is niet goed gegaan. Dat had niet moeten gebeuren."

Excuses

De fracties van GroenLinks, PvdA en CDA noemen het terecht dat de gemeente excuses heeft gemaakt. Partijen vinden het overigens niet terecht dat Slewe dit als een persoonlijke aanval ziet.

Henk Schell (PvdA) noemt de gang van zaken 'zuur' voor Slewe: "Dat het gewoon stom is, zoals de wethouder aangaf, kan ik alleen maar onderschrijven. En ik snap ook helemaal dat dit voor een gewone burger ook niet te snappen is. Zeker wanneer je bedenkt wat er allemaal bij komt kijken als je zo'n fiks werk moet plannen, en wat voor bergen werk je moet verzetten om dit alles te regisseren." Als de aannemer een claim neerlegt bij Slewe, moet de gemeente wat Schell betreft die rekening oppakken.

Houtsnijdend

Richard Kruijswijk van GroenLinks denkt dat Slewe in de nieuwe inzagetermijn geen nieuwe bezwaren hoeft te vrezen. "Ik verwacht geen houtsnijdende bezwaren." Over een mea culpa van de gemeente is ook hij duidelijk: "Schadevergoeding is niet aan de orde. Excuus wel. Het zoveelste excuus helaas…"

Mark Doorn van Vrijzinnige Democraten Bloemendaal noemt dit geval 'uitermate vervelend' voor Slewe. "Ik hoop dat er mogelijk een snellere tussenoplossing gevonden kan worden en de bouw niet maandenlang hoeft uitgesteld te worden."

Onbetrouwbaar

Hart voor Bloemendaal heeft geen goed woord over voor de fout en de manier waarop de gemeente ermee om is gegaan. Raadslid Marielys Roos noemt de beantwoording van de gemeente 'niet valide' en 'hoogst onbetrouwbaar.' "Ook het tijdstip waarop dit wordt gemeld, zo vlak voor het zomerreces, is ongeloofwaardig. Want als ik terugreken is de ‘fout’ ontdekt toen de instantie die bezwaar had gemaakt, werd gebeld met het verzoek het beroep in te trekken. Dat was niet gisteren. Ik vind dat je zodra je een fout ontdekt met grote gevolgen, je dit ogenblikkelijk hoort te melden als overheid."

Zij verwijst naar de historie met vele conflicten tussen gemeente en bewoners van het landgoed Elswoutshoek. "Als je zo lang bezig bent als gemeente met een dossier waar zo veel haken en ogen aan zitten en wat zo gevoelig ligt, dan vind ik dit een niet te accepteren fout en daar is de wethouder verantwoordelijk voor. Dat je dan als wethouder nog met droge ogen kunt zeggen: ‘heel erg jammer, maar het is gewoon vergeten’, is beschamend."