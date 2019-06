Wandelaars van start bij Gooise vierdaagse: "Waterpunt blijkt niet nodig"

LAREN - Zo'n 1600 wandelaars zijn vanochtend in Laren van start gegaan voor de Gooise wandelvierdaagse. De organisatie had eigenlijk gerekend op een warme wandeldag. "We wilden een extra waterpunt plaatsen op het warmste deel van de route - de heide, maar dat hebben we afgeblazen", zegt voorzitter Tim Bitter tegen NH Nieuws. "Het blijkt niet nodig."

Bitter heeft zijn plannen voor de start van de vierdaagse telkens moeten aanpassen. "Aanvankelijk bedachten we ons wat we met de warmte wilden doen, vandaar een extra waterpunt, maar daar zijn we dus van afgestapt."

Daarna werd gezegd dat pas na de middag onweer zou komen. "Vervolgens zou de regen een uitloper van de nacht zijn", aldus Bitter. "En toen werd om 10.00 uur regen verwacht." De organisatie wist niet meer waar ze rekening mee moest houden. "Maar uiteindelijk was het vanochtend prima weer. Ik verwacht ook geen zwaar onweer meer."

Tevreden

Ook over het aantal aanmeldingen is de voorzitter tevreden. "We hadden verwacht dat we er minder zouden hebben dan vorig jaar, omdat we toen ons jubileum vierden, maar het blijkt dat we ongeveer net zoveel lopers hebben."

De Gooise vierdaagse duurt tot en met zaterdag en leidt de lopers door de hele regio. Start en finish is wel telkens in Laren, op sportcomplex Laarder Engh aan het Schuilkerkpad. De starttijden zijn tussen de 7.00 en 9.00 uur.